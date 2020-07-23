السعودية: تراجع قيمة صادرات النفط نحو 12 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن قيمة صادرات السعودية من النفط انخفضت 65.4% في أبريل مقارنة مع نفس الشهر قبل عام، بما يعادل هبوطا بنحو 12 مليار دولار.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إنه مقارنة مع مارس، تراجع إجمالي الصادرات، بما في ذلك صادرات السلع غير النفطية مثل المواد الكيماوية والبلاستيك، 23.5 % أو نحو ثلاثة مليارات دولار.

وتواجه السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، ركودا كبيرا هذا العام في ظل أزمة فيروس «كورونا» وتراجع إيرادات النفط.

وكشفت بيانات الهيئة تراجع الصادرات غير النفطية 31.9% على أساس سنوي في مايو 2020. وهبوط الصادرات غير النفطية 31.9% لتتراجع إلى 12640 مليون ريال.

وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن المملكة، أكبر مُصدر في العالم للنفط، قد تشهد انكماش اقتصادها بنسبة 6.8 بالمئة في العام الجاري.