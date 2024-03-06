السعودية ترفع أسعار نفطها الخام للمشترين

بعد أيام على إعلان كبار منتجي النفط في تحالف “أوبك بلس”، إجراء تخفيضات طوعية في الإنتاج، أعلنت السعودية عن أسعار جديدة لنفطها الخام.

وبحسب وسائل إعلام محلية، رفعت السعودية أسعار نفطها الخام الرئيسية للمشترين في آسيا للشهر المقبل، وزادت شركة “أرامكو” السعودية سعر خامها الخفيف الرئيسي لآسيا بنحو 1.7 دولار للبرميل فوق المؤشر الإقليمي “سعر الخام المعياري في الشرق الأوسط”.

وكان كبار منتجي النفط في تحالف “أوبك بلس”، “روسيا والسعوودية والكويت والإمارات والعراق”، أعلنوا قبل أيام عن إجراء تخفيضات طوعية في الإنتاج خلال الربعين الأول والثاني للعام الجاري.

هذا واتفقت دول مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم الدول النفطية من الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة “أوبك”، في نوفمبر2022، على خفض إنتاج النفط من أجل الحفاظ على استقرار الأسواق النفطية، وتنص الصفقة على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل في اليوم حتى نهاية عام 2024.