السعودية ترفع أواصر التعاون الدفاعي مع باكستان

قلد رئيس هيئة الأركان العامة في السعودية الفريق أول الركن فياض الرويلي نظيره الباكستاني الفريق أول ساهر شمشاد وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة، تقديراً لجهوده المتميزة في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك بين المملكة وباكستان، وتطوير العلاقات الدفاعية والأمنية بين البلدين.

وجاءت مراسم التقليد خلال استقبال رسمي أقيم يوم السبت، شهد استعراض أوجه التعاون العسكري بين الجانبين ومناقشة سبل تطويره، إلى جانب بحث عدد من القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال عدد من كبار الضباط والمسؤولين، ما يعكس مستوى التنسيق العالي والتفاهم المتبادل بين القيادتين العسكريتين.

وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني في 18 سبتمبر الماضي على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، والتي تهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتطوير أطر التعاون الدفاعي الشامل بين البلدين، مع التأكيد على أن أي اعتداء على أي من البلدين يعتبر اعتداءً على الطرفين معاً.

وتؤكد هذه المبادرة على أهمية توطيد العلاقات الاستراتيجية بين السعودية وباكستان، وتعكس حرص القيادة السعودية على تكريس الشراكة الدفاعية والأمنية مع الدول الصديقة، في إطار تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي، وتجسد التزام المملكة بدعم تحالفات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.