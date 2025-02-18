السعودية ترفع استثماراتها في مصر بنسبة «500%»

كشف وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان آل سعود، خلال افتتاح “مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة”، الذي انطلقت أعماله اليوم بالقاهرة بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، “عن ارتفاع غير مسبوق في الاستثمارات السعودية في مصر خلال السنوات الأخيرة“.

وقال: “إن عام 2023 شهد نموًا غير مسبوق في استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر بزيادة تقارب 500% مقارنة بالعام السابق”.

وأكد عبدالعزيز بن سلمان، “على أهمية التعاون الوثيق بين السعودية ومصر في مجال الطاقة باعتباره “ركيزة أساسية لتعزيز التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلدين”.

وأوضح الوزير السعودي أن “حجم الصادرات المتبادلة بين السعودية ومصر بلغ نحو 46 مليار ريال سعودي، وأكد أن الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها اليوم بين شركة “أكوا باور” السعودية والشركة المصرية لنقل الكهرباء تتضمن اتفاقية لشراء الطاقة لمشروع ضخم لطاقة الرياح في جنوب الغردقة بقدرة تصل إلى 2 جيجاوات ليصبح بذلك أكبر مشروع من نوعه في مصر مما يشكل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة المتجددة”.

ولفت إلى أن “هناك حاليا 7400 شركة سعودية تعمل في مصر، في حين تستثمر حوالي 6500 شركة مصرية في السعودية ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين”.