السعودية ترفع سعر نفطها لدول آسيا

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحديد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف المتجه إلى آسيا خلال شهر مايو عند علاوة بلغت 19.50 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي.

وبحسب وثيقة تسعير اطلعت عليها وكالة رويترز، يمثل هذا السعر زيادة قياسية بلغت 17 دولارًا مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر واضح على التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية.

ويأتي هذا القرار في ظل اضطرابات غير مسبوقة في السوق نتيجة التصعيد العسكري في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى تراجع الإمدادات النفطية وارتفاع الطلب على البدائل المتاحة.

ويعد رفع الأسعار الرسمي من قبل السعودية مؤشرًا على توقعات الرياض بأن الضغوط على أسواق النفط ستستمر في الأشهر المقبلة، مع استمرار حالة النقص الحاد في إمدادات الطاقة لدى عدد من الدول الآسيوية، والتي تبحث حاليًا عن مصادر بديلة لتأمين احتياجاتها.

والسعودية، بصفتها أكبر مصدر للنفط عالميًا، تلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات أسعار الطاقة. وقد أثرت التوترات الجيوسياسية في الخليج بشكل مباشر على الأسواق، خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية.

وتعكس الزيادة الحالية في أسعار الخام توقعات السعودية بتزايد الطلب الآسيوي على النفط، خصوصًا من الصين والهند وكوريا الجنوبية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن استقرار الإمدادات.

وتشير التحليلات إلى أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على تكاليف الطاقة في آسيا، مع احتمالية انتقال جزء من هذا الارتفاع إلى أسعار الوقود والاستهلاك المحلي.