السعودية تساهم بنحو 3 مليار دولار للحد من تأثيرات «تغير المناخ»

أعلنت السعودية تخصيص مبلغ 2.5 مليار دولار، لأمانة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، التي تسعى للحد من تأثيرات تغير المناخ على المنطقة.

وبحسب صحيفة سبق، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، “إن المملكة جزء من المجتمع الدولي، وإعادة تأهيل الأراضي، وجودة الحياة، من أهم المصالح لتفادي التصعيد الأمني”.

يذكر أن “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، هي مبادرة إقليمية تقودها السعودية، بهدف الحد من تأثيرات تغير المناخ على المنطقة، والعمل المشترك لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي، ويمكن لهذه المبادرة أن تحقق نجاحا كبيرا في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن في نوفمبر 2022، أن المملكة “تعتزم تشكيل واستضافة الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مع تخصيص 2.5 مليار دولار دعما لمشروعات المبادرة وأنشطة الحوكمة، وذلك بهدف تسريع تنفيذ المبادرات وتحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”.