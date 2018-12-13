السعودية تستعد لانطلاق “فورمولا إي – الدرعية”

ويبدو أن هدوء شوارع الرياض ما قبل بدء الحدث، لن يستمر طويلًا، إذ يترقب السعوديون انطلاق السباق الذي يصفه المنظمون بأنه “الأكبر للفورمولا إي على مستوى العالم”.

ويقول كارلو بوتاجي، الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للسباق (سي بي إكس)، إن شركته نظمت 45 سباقًا في مدن مختلفة مثل باريس ونيويورك ولندن وروما، لكنه يؤكد أن السباق المقام في السعودية سيكون “مختلفًا”.

ويشارك في السباق 11 فريقًا، و22 متسابقًا يتنافسون على اللقب الذي سيكون من نصيب الأسرع على مضمار طوله 2.495 كيلو متر مربع، ويضم 21 “لفة”.

ونقلت شركة الخطوط السعودية للشحن، 58 سیارة من سیارات الفورمولا وقطع غیارھا إضافة إلى معدات وتجھیزات أخرى ثقیلة، من مختلف المدن الأوروبیة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك للمشاركة في فعالیات سباق “فورمولا إي”.