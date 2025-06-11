السعودية تستعيد هيبتها النفطية.. ودول عربية تتقدم بهدوء نحو قمة الأسواق العالمية

في ظل تعافي تدريجي من التخفيضات الطوعية التي تبنتها دول تحالف “أوبك بلس” خلال الفترة من 2024 حتى مارس 2025، شهد شهر مايو الماضي طفرة في صادرات النفط الخام العربي المنقول بحرًا، وفق ما كشفه تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث الطاقة.

التقرير سلّط الضوء على أكبر خمس دول عربية مصدرة للنفط المنقول بحرًا خلال مايو 2025، متتبعًا تحولات الإنتاج والتصدير في ضوء قرار تحالف “أوبك بلس” زيادة سقف الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا لشهور مايو ويونيو ويوليو، بعد تخفيضات طوعية سابقة شملت 8 دول وبلغت 2.2 مليون برميل يوميًا.

السعودية: 6.02 مليون برميل يوميًا

حافظت المملكة العربية السعودية على ريادتها بتصدير 6.02 مليون برميل يوميًا في مايو، مقارنة بـ5.75 مليون في أبريل، ومع أنها لا تزال أقل بـ83 ألف برميل يوميًا عن مستويات مايو 2024 (6.1 مليون برميل)، فإن هذا الصعود يعكس استعادة تدريجية للقدرات الإنتاجية بعد التخفيضات الطويلة.

العراق: 3.27 مليون برميل يوميًا

جاء العراق في المرتبة الثانية، بصادرات بلغت 3.27 مليون برميل يوميًا، منخفضًا قليلاً عن أبريل (3.3 مليون)، إذ تسعى بغداد للامتثال لحصص “أوبك بلس” مع الحفاظ على حصة سوقية مؤثرة، وأشارت تقارير حكومية إلى أن العراق يستهدف خفض صادراته إلى أقل من 3.2 مليون برميل خلال مايو ويونيو، دعمًا لاستقرار السوق.

الإمارات: 3.02 مليون برميل يوميًا

واصلت الإمارات تعزيز موقعها بصادرات بلغت 3.02 مليون برميل يوميًا، محققة زيادة سنوية كبيرة قدرها 153 ألف برميل يوميًا مقارنة بمايو 2024 (2.86 مليون)، هذا الأداء يعكس توسعًا مدروسًا في الإنتاج وتحسينًا في سلسلة الإمداد.

الكويت: 1.37 مليون برميل يوميًا

جاءت الكويت في المركز الرابع، بعد تسجيل صادرات بلغت 1.37 مليون برميل يوميًا، بارتفاع قدره 21 ألف برميل عن أبريل، وعلى أساس سنوي، ارتفعت صادراتها بـ34 ألف برميل يوميًا عن مايو 2024، ما يعكس توازنًا بين الالتزام بخفض الإنتاج والتحرّك نحو استعادة الحصة السوقية تدريجيًا.

ليبيا: 1.19 مليون برميل يوميًا

حافظت ليبيا على موقعها ضمن الكبار، رغم تراجع طفيف في الصادرات إلى 1.19 مليون برميل يوميًا مقابل 1.21 مليون في أبريل، ورغم الظروف السياسية والأمنية المعقدة، لا تزال ليبيا تزود السوق العالمية بكميات ملحوظة، ما يؤكد استقرار إنتاجها في المرحلة الحالية.

ماذا عن الدول الأخرى؟

شهدت صادرات سلطنة عُمان انخفاضًا حادًا إلى 935 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ994 ألفًا في أبريل، بتراجع قدره 59 ألف برميل، أما قطر، فانخفضت صادراتها إلى 566 ألف برميل يوميًا، مقابل 586 ألفًا في أبريل.

ويأتي هذا النمو في صادرات الخام العربي على خلفية انتهاء التخفيضات الطوعية من “أوبك بلس”، وعودة تدريجية للإمدادات، وسط ارتفاع شهية السوق العالمية للنفط، مدفوعة بنمو اقتصادي في آسيا وتوترات جيوسياسية في الشرق الأوسط، ويبدو أن الأشهر المقبلة ستشهد منافسة قوية على الحصص، خاصة مع اقتراب انتهاء فصل الصيف الذي يشهد عادة ذروة الطلب على الوقود.