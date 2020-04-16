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السعودية: تسجيل 518 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 6380

عين ليبيا | آخر تحديث: 16 أبريل 2020 - 15:44
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عربي ودولي
هناك أماكن عالية في الخطورة من ضمنها مساكن العمال [CNN]

أعلنت وزارة الصحة السعودية الخميس، عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 6380، في قفزة تعد الأعلى حتى الآن بعدد الإصابات اليومية في المملكة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 83 حالة، كما تم تسجيل 59 حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية 990 حالة.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد عبد العالي، إن هناك 5307 إصابات نشطة بالفيروس منها 71 حالة حرجة.

وقال المتحدث إن هناك أماكن عالية في الخطورة، من ضمنها مساكن العمال، حيث تم رصد عدد من الحالات إيجابية التحليل، متوجها إلى أصحاب الشركات والمشرفين بالتشديد على أهمية التقيد بالتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية، لاحتواء تفشي الفيروس في البلاد.

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