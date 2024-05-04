السعودية تسحب لقب «معالي» من الخونة والفاسدين

أمر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، بعدم إطلاق لقب “معالي” على كل من ارتكب جرائم الخيانة أو الفساد أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة من شاغلي مرتبة “وزير” والمرتبة “الممتازة”، وبات القرار ساريا وعمل به فورا، بحسب المركز الوطني السعودي للوثائق والمحفوظات.

وشدد الأمر الملكي على سحب لقب “معالي” من “المتورطين في تلك الجرائم، سواء تمت إدانتهم بحكم قضائي أو تمت التسوية معهم، كما شمل الأمر أيضا التوجيه بسحب المزايا التي يتمتع بها الشخص بموجب المرتبة التي كان يشغلها وسحب الأوسمة التي يحملها”.

وبحسب صحيفة “عكاظ”، “نص الأمر الملكي أيضا على أن القرار يأتي استشعارا للأمانة الملقاة على عاتق من يشغلون مرتبتي وزير والممتازة والثقة الممنوحة لهم والمسؤولية المنوطة بهم، ولأهمية حماية مكانة هاتين المرتبتين وتنزيههما عن كل ما من شأنه المساس بهما”.