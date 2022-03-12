السعودية تسمح لغير المحصنين ضد كورونا بأداء العمرة

سمحت السلطات السعودية، لغير المحصنين ضد فيروس كورونا، أو الذين لم يستكملوا التحصين، بأداء العمرة ودخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأفادت صحيفة “عكاظ” السعودية، بأنه بات بإمكان غير المحصنين الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد “كوفيد-19” أو الذين لم يستكملوا التحصين، أداء العمرة ودخول المسجد الحرام والمسجد النبوي لجميع ضيوف الرحمن.

وأضافت: “سيسمح لضيوف الرحمن بأداء العمرة وأداء الصلاة في الحرمين الشريفين، بشرط عدم إصابتهم بفيروس كورونا أو مخالطتهم لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفايروس”.

يأتي ذلك بعد المستجدات والتحديثات التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة تنفيذا لقرار رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإزالة ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام التي اعتمدتها الرئاسة مع بداية جائحة فايروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن ذلك يأتي بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة الجائحة وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامات.

وكانت الرئاسة العامة قررت أمس، إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيهما، وإلغاء إصدار تصاريح الصلاة في المسجد الحرام، إسوة بما يتم العمل به في المسجد النبوي الشريف، وكذلك إلغاء تصاريح زيارة النبي صلى الله عليه وسلم.