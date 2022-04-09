السعودية تسمح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا العام

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أنها ستسمح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، في زيادة ملحوظة بعدما أجبر انتشار وباء كوفيد-19 قبل عامين السلطات على تقليص عدد الحجاج بشكل كبير.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول على ان يؤدي الفريضة الفئة العمرية أقل من 65 عاما”.

وشدّدت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

ويأتي القرار ليرفع عدد الحجاج هذا العام بعد أن شهد العام الماضي، موسما شارك فيه نحو 60 ألف حاج من سكان البلاد الملقحين بالكامل ضد فيروس كورونا.