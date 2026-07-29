السعودية تسمي سفيراً لها في سوريا.. تفكيك خلايا لتنظيم «داعش» في حلب

أعلنت المملكة العربية السعودية تكليف الدبلوماسي غازي بن رافع العنزي بمهام سفيرها لدى الجمهورية العربية السورية، في خطوة تعكس استمرار مسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التواصل الدبلوماسي والتعاون في مختلف المجالات.

ويأتي تعيين غازي العنزي بعد مرحلة من إعادة تفعيل العلاقات بين الرياض ودمشق، إذ يُعد من الدبلوماسيين الذين لعبوا دورًا في استئناف الحضور الدبلوماسي السعودي في سوريا، بعدما ترأس في مايو 2023 الفريق الفني السعودي الذي وصل إلى دمشق لبحث آليات إعادة افتتاح السفارة السعودية.

وبحسب المعلومات، أشرف العنزي آنذاك على الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بإعادة تشغيل مقر السفارة، واستكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف عمل البعثة الدبلوماسية السعودية، بعد سنوات من توقف نشاطها.

وكانت المملكة العربية السعودية أغلقت سفارتها في العاصمة السورية دمشق عام 2012، على خلفية تطورات الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الأمنية، بالتزامن مع تعليق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في تلك المرحلة.

ومع انطلاق مسار التقارب بين الرياض ودمشق، أعلنت السعودية في مايو 2023 بدء إجراءات إعادة افتتاح سفارتها في سوريا، عبر إرسال فريق فني لتقييم المقر وإعادة تأهيله واستكمال التجهيزات اللازمة، قبل استئناف البعثة الدبلوماسية أعمالها لاحقًا بصورة كاملة.

ويُنظر إلى تسمية غازي العنزي سفيرًا لدى سوريا على أنها امتداد لخطوات إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، في ظل استمرار الاتصالات الرسمية بين البلدين، وتنامي التعاون في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما يأتي هذا التعيين في وقت تشهد فيه العلاقات السورية السعودية زخمًا متزايدًا، مع توجه الجانبين إلى توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي، وتعزيز التنسيق الثنائي ضمن القضايا الإقليمية، بما يعكس تطورًا في مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتشكل عودة التمثيل الدبلوماسي الكامل بين الرياض ودمشق إحدى أبرز محطات إعادة الانفتاح العربي على سوريا، بعد سنوات من القطيعة التي فرضتها تطورات الأزمة السورية، وسط مساعٍ لإعادة بناء قنوات التواصل والتعاون بين الجانبين.

الأمن السوري يعلن تفكيك خلايا لتنظيم “داعش” في حلب وريفها وضبط أسلحة ومواد متفجرة

أعلنت وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية مشتركة بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من العناصر المنتمين إلى تنظيم “داعش” في مدينة حلب وريفها، ضمن حملة تستهدف ملاحقة خلايا التنظيم وتعزيز الأمن في المنطقة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن العملية الأمنية شملت مداهمة أوكار ومواقع تابعة لخلايا تنظيم “داعش” في مدينة حلب ومدينة الباب، حيث تمكنت القوات المشاركة من اعتقال عدد من عناصر التنظيم، إلى جانب ضبط كميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة وعدد من الأسلحة داخل مستودعات استخدمتها تلك الخلايا.

وأوضحت الوزارة أن العملية تأتي في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تنفذها الأجهزة المختصة لمكافحة الإرهاب، وملاحقة الخلايا التابعة للتنظيمات المتطرفة، بما يساهم في حماية المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق السورية.

وأكدت وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، تواصل تنفيذ عمليات أمنية تستهدف الخلايا النشطة، مشيرة إلى أن هذه الجهود نجحت خلال الفترة الماضية في إحباط وتقويض عدد من المخططات التي كان تنظيم “داعش” يعتزم تنفيذها داخل البلاد.

وتواصل السلطات السورية تنفيذ حملات أمنية ضد بقايا تنظيم “داعش” في عدد من المحافظات، في ظل استمرار ملاحقة الخلايا التي تنشط في بعض المناطق، بهدف الحد من قدرتها على تنفيذ هجمات أو إعادة تنظيم صفوفها.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة إجراءات أمنية تعلن عنها وزارة الداخلية السورية بصورة دورية، في إطار جهودها لملاحقة التنظيمات المصنفة إرهابية وتعزيز الاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة.