السعودية تشترط حل القضية الفلسطينية للتطبيع مع إسرائيل

اشترط وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إيجاد حل للقضية الفلسطينية، قبل أي تطبيع لعلاقات المملكة مع إسرائيل.

وقال بن فرحان في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) بثت أمس الأحد، ردا على سؤال عن عدم إمكان إقامة علاقات طبيعية دون مسار يؤدي إلى دولة فلسطينية قابلة للبقاء، قال الوزير السعودي “هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك. لذا، نعم، لأننا بحاجة إلى الاستقرار. ولن يتحقق الاستقرار إلا من خلال حل القضية الفلسطينية”.

وبحسب وزير الخارجية السعودي فإن تركيز المملكة ينصب في الوقت الراهن على الحد من تصعيد الصراع في غزة ووقف سقوط القتلى من المدنيين هناك، مضيفا “ما نراه هو أن الإسرائيليين يسحقون غزة والسكان المدنيين في غزة… لا حاجة لذلك أبدا وهذا غير مقبول على الإطلاق ويجب أن يتوقف”.

وبحسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية فإن أكثر من 25 ألفا قُتلوا وما يزيد عن 62 ألفا أصيبوا حتى الآن جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.