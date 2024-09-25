السعودية تشتري 160 طناً من الذهب

أفاد تقرير لمنصة “موني ميتالز” لتداول المعدن الأصفر، أن “السعودية لجأت إلى سياسة اقتصادية تعتمد على امتلاك احتياطي ضخم من الذهب، في مسعى جديد منها للتخلي عن التعامل بالدولار”.

وبحسب التقرير، فإن ” السعودية اشترت 160 طنا من الذهب بشكل غير معلن من سويسرا منذ عام 2022″.

ولفت التقرير إلى أن “المملكة كانت تربط عملية الشراء بأسعار الذهب عالميا حيث تزيد مشترياتها مع انخفاض الأسعار وتخفضها مع ارتفاعها”.

وأوضح التقرير، “أن توجه المملكة لشراء الذهب باستمرار ساهم في ارتفاع أسعاره”، لافتا “إلى أن جزءاً من الذهب السويسري المستورد يتم تخزينه لدى البنك المركزي السعودي، المعروف بمؤسسة النقد العربي السعودي”.

وبحسب التقرير، “فإن هذا التوجه السعودي ربما يقود لميلاد نظام جديد يعتمد على الذهب من أجل التخلي عن النظام المعروف بـ”بترودولار”، الذي ساهمت في إنشائه في سبعينيات القرن الماضي لجعل النفط مصدرا رئيسيا للدولار الأمريكي”.

وبحسب التقرير، “فإن هذه السياسات تتوافق مع السياسات التي تنتهجها مجموعة “بريكس” الخاصة بالتخلي عن الدولار تدريجيا إلى أن يتم التخلي عنه بصورة كاملة خلال معدل زمني، كما تساهم في استعادة الذهب كمعيار اقتصادي رئيسي عالميا”.

وكانت السعودية ودول أخرى أبرزها الصين، بدأت مؤخرا استبدال احتياطيها من الدولار باحتياطي من الذهب.