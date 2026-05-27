السعودية تشدد إجراءات الحج.. منع التوجه لـ«رمي الجمرات» وقت الذروة

أصدرت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية تعميمًا جديدًا، أكدت فيه منع خروج الحجاج إلى منطقة الجمرات خلال الفترة الممتدة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وخطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وقالت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا، نقلًا عن التعميم، إن الحجاج ملزمون بالبقاء داخل المخيمات خلال الفترة المحددة، مع الالتزام الكامل بخطط التفويج المعتمدة، ومتابعة مباشرة من البعثات والشركات المشرفة، بهدف ضمان سلامة الحجاج خلال أداء المناسك.

وأكدت الجهات المنظمة أن مستوى الالتزام بهذه الإجراءات سيخضع للمتابعة والتقييم المستمر، في إطار منظومة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتنظيم حركة الحشود في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وفي سياق متصل، نشرت لجنة الوعظ والإرشاد إرشادات توعوية تتعلق بمناسك يوم النحر، شملت خطوات أداء رمي جمرة العقبة بسبع حصيات مع التكبير عند كل حصاة، على أن يبدأ وقت الرمي من بعد طلوع الفجر حتى غروب الشمس.

كما تضمنت الإرشادات تأكيد ضرورة رمي الجمرات بشكل شخصي، وبيان أحكام التحلل بعد رمي جمرة العقبة، حيث يتحلل الحاج التحلل الأصغر ويباح له كل شيء إلا النساء والصيد، وفق التوجيهات التوعوية.

وشملت التعليمات كذلك الحلق أو التقصير بعد الرمي، مع تفضيل الحلق، ثم التوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة سبعة أشواط متوالية مع الطهارة، مع جواز تأخيره إلى وقت لاحق من شهر ذي الحجة.

وأوضحت الإرشادات أنه بعد الطواف يؤدي الحاج ركعتي الطواف مباشرة دون فاصل، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، وبذلك يتم التحلل الأكبر.

وتأتي هذه التوجيهات ضمن الجهود التنظيمية والتوعوية لموسم الحج لعام 1447 هجري الموافق 2026 ميلادي، بهدف تسهيل أداء المناسك ورفع مستوى الوعي الديني لدى الحجاج.