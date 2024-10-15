السعودية تصدر بيانا هاما بشأن إعدام سوريين في المملكة

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، بيانا بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق جناة في منطقة الجوف.

وجاء في بيان وزارة الداخلية: “أقدم كل من محمد خالد الزعبي وعادل يونس النصار ،من الجنسية السورية، على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة”.

وأضاف البيان: “وبإحالتهما (المتهمين) إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا”، مشيرة إلى أنه “تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجانيين” يوم الاثنين 11 ربيع الآخر 1446هجري الموافق 14 أكتوبر 2024 بمنطقة الجوف.

وتابع البيان: “ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل”.