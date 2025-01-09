السعودية تصدر تعليمات بخصوص المقيمين وتأشيرات الدخول

أصدرت المديرية العامة للجوازات في السعودية، توضيحا “حول تجديد هوية المقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج المملكة”.

وأشارت المديرية العامة للجوازات في السعودية، “إلى أنه يمكن تجديد هوية مقيم لمرافقي المقيمين، والعمالة المنزلية الموجودين خارج المملكة، بالإضافة لتمديد تأشيرة الخروج والعودة (مفردة/ متعددة) للمقيمين الموجودين خارج المملكة”.

وبحسب وكالة واس، “نوهت المديرية العامة للجوازات، إلى أنه يمكن للمستفيدين تنفيذ الخدمتين من خلال منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية “أبشر” وبوابة مقيم بعد سداد رسوم الخدمة المقررة نظاما”.

وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للجوازات، “قرارا إداريا خلال شهر (ديسمبر)، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل”.

وأكدت الجوازات “على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل”.

ودعت إلى “التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة”.