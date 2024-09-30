السعودية تصدر قرارات هامة بشأن الوضع الإنساني في لبنان وغزة

أعلنت السعودية، الأحد، تقديم دعم مالي شهري لـ “الأشقاء في فلسطين للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطه”، وتوجيهات بتقديم مساعدات طبية وإغاثية إلى الشعب اللبناني، دعما له في مواجهة الظروف الصعبة الحالية.

أفادت وكالة الأنباء الرسمية “واس”، أن هذا القرار يأتي “في إطار حرص القيادة السعودية على تقديم جميع أشكال المساعدات للشعب الفلسطيني لتخفيف آثار المعاناة التي تسببت بها الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية”.

وأشار البيان إلى أن إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية السعودية المقدمة للشعب الفلسطيني تجاوزت 5.3 مليارات دولار.

وأكدت السعودية حرص قيادة المملكة على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يمكن الشعب الفلسطيني من نيل كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أصدرت قيادة المملكة العربية السعودية توجيهات بتقديم مساعدات طبية وإغاثية إلى الشعب اللبناني، دعما له في مواجهة الظروف الصعبة الحالية،

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “واس” أن القيادة في السعودية تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في الجمهورية اللبنانية، وتشدد على أهمية المحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن التصعيد في لبنان “لن يحقق الأمن والاستقرار لأي طرف، وينذر بعواقب خطيرة، وتوسيع رقعة العنف والحروب، والمزيد من التهديد لأمن المنطقة واستقرارها”.

كما أكدت السعودية وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة تداعيات هذه الأحداث، مشددة على ضرورة الحد من آثارها الإنسانية.

ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لحماية الأمن والسلم الإقليمي وتجنب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب ومآسيها.