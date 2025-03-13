السعودية تصدر قراراً صارماً بخصوص مادة «مخدّرة»

أصدرت السعودية، “قرارا يقضي بأن تعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة “الميثامفيتامين- الشبو”المخدر، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.

وأفادت صحيفة “عكاظ” السعودية، “بأن النائب العام سعود المعجب أصدر القرار، بموجب “المادة 112” من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة، التي تنص على أن يحدد النائب العام بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، اصدر قرارا بإضافة فقرة تصنف مادة “الشبو” بأوصافها الجرمية كافة من الجرائم الموجبة للتوقيف”.

هذا “وتعلن السلطات السعودية بشكل متكرر عن اعتقال مواطنين ومقيمين وأشخاص آخرين بحوزتهم هذه المادة المخدرة، وكانت اللجنة الوطنية السعودية لمكافحة المخدرات، حذرت مرارا من مخاطر “الميثامفيتامين المخدر” المعروف بـ”الشبو”، وأشارت إلى أنه “يسبب الهلوسة والسلوك العدواني ويؤدي إلى وقوع جرائم بشعة”.

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، “إن “الشبو” مادة منشطة شديدة التأثير على الجهاز العصبي المركزي يتم تحضيرها من الأمفيتامين وهي من المخدرات المصنعة كيميائيا ولها عدد من الأسماء على حسب الموقع الجغرافي، مثل: “الشبو، الميث، الكريستال، سبيد، الثلج”، وتتسبب بزيادة مفاجأة في مستويات الدوبامين في الدماغ مما يغير طريقة تفكير واستيعاب متعاطيها للأحداث من حوله، وهذا الأمر يجعل مستهلكها في حالة من التوجس والقلق والشعور بالتهديد، بالإضافة إلى الهلاوس السمعية والبصرية، مما يجعله في حالة اضطراب نفسي يقوده إلى العنف والتهور في سلوكياته بشكل عام”.

ووفق وكالة “واس”، “تتلخص أضرار “الشبو” على المدى القصير بارتفاع ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم، وعدم انتظام ضربات القلب، وفقدان الشهية وفرط الحركة، إلى جانب اضطرابات النوم والأرق، وجنون العظمة والهلوسة، أو اضطرابات المزاج، أو الأوهام، أو السلوك العنيف، والعديد من الأضرار الأخرى على الرئة والكبد والكلى، وشحوب وجفاف جلدي وحكة، وهشاشة في العظام، وتشوهات وأضرار في الأسنان”.