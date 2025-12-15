السعودية تطالب بوقف فوري للحرب في السودان

أعلنت المملكة العربية السعودية إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مقر بعثة الأمم المتحدة في مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان في السودان، والذي أدى إلى مقتل ستة جنود حفظ سلام من بنغلاديش وإصابة آخرين، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية ضرورة الوقف الفوري للحرب والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته، مشددة على أهمية توفير الحماية للمدنيين وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة بتاريخ 11 مايو 2023 بشأن حماية المدنيين في السودان.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن جميع الضحايا يحملون الجنسية البنغلاديشية ويخدمون ضمن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا)، واصفًا الهجوم بأنه غير مبرر، محذرًا من أن الهجمات على قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن الحادث فورًا.

تأتي هذه التطورات في ظل اشتباكات واسعة النطاق اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث يسعى كل طرف للسيطرة على مقار حيوية في مناطق متفرقة من السودان.