السعودية تطلق أول سيارة تعمل «بالهيدروجين»

بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، أطلقت الهيئة العامة للنقل السعودية، المرحلة التجريبية لأول سيارة هيدروجينية في نشاط الأجرة الخاصة.

وبحسب الهيئة، “تتميز السيارة الهيدروجينية بأنها تعمل دون انبعاثات كربونية، مع مدى يصل إلى 350 كيلومترًا وإمكانية تشغيلها لمدة 8 ساعات يوميًا دون الحاجة لإعادة التزود بالوقود، كما أنها هادئة تمامًا، مما يعزز تجربة النقل في المدن”.

يذكر أن “الإطلاق هو جزء من سلسلة مبادرات تشمل مشاريع مثل الحافلات الكهربائية، القطارات الهيدروجينية، والشاحنات الكهربائية والهيدروجينية، بالإضافة إلى ذلك، قدمت الهيئة مشاريع مبتكرة مثل السكوتر الكهربائي التشاركي ومركبات توصيل ذاتية القيادة”.