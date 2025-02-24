 السعودية تطلق أول مدينة صناعية لـ«تصنيع الطائرات»

أطلقت السعودية أول مدينة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات في جدة على مساحة 1.2 مليون متر مربع.

وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية خلال ملتقى صناعة الطيران المنعقد في جدة، أنه “جرى تسليم الترخيص الأول لشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، وحصلت شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران على الرخصة الثانية”.

وبحسب صحيفة “الاقتصادية”، “يشهد الملتقى نقاشات حول تطوير البنية التحتية لصناعة الطيران في المملكة، ودعم البحث والتطوير في هذا المجال لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وكانت انطلقت النسخة الأولى من الملتقى السعودي لصناعة الطيران والمعرض المصاحب في مدينة جدة اليوم ويستمر إلى غد، ويجمع نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين في مجال صناعة الطيران ليشكل منصة حيوية لتبادل المعرفة والتعاون بين الشركات والمصنعين في هذا القطاع الاستراتيجي”.