السعودية تطلق «تأشيرة العمرة» المتعددة الدخول.. ما شروطها ومدتها؟

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الاثنين، إطلاق تأشيرة العمرة المتعددة الدخول، في خطوة جديدة تهدف إلى تسهيل رحلة المعتمر وتوفير خيارات أكثر مرونة للراغبين في زيارة المملكة العربية السعودية وأداء مناسك العمرة.

وتأتي هذه التأشيرة ضمن جهود المملكة لتطوير منظومة خدمات العمرة، وتسهيل الإجراءات أمام القادمين، عبر تقديم خيارات سفر أكثر مرونة تتناسب مع احتياجات الزوار، إذ تمنح المستفيد إمكانية الدخول إلى المملكة أكثر من مرة خلال فترة صلاحية التأشيرة، وفق شروط وضوابط محددة.

وتسعى السعودية من خلال هذه الخطوة إلى تحسين تجربة المعتمر منذ مرحلة التخطيط للزيارة وحتى أداء المناسك، عبر ربط إجراءات السفر والتصاريح والخدمات ضمن منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على تطبيق “نسك”.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” عن وزارة الحج والعمرة، فإن التأشيرة الجديدة تتيح للزائر دخول المملكة مرات متعددة خلال مدة صلاحيتها البالغة عامًا كاملًا من تاريخ الإصدار، على ألا يتجاوز مجموع مدة الإقامة داخل المملكة 90 يومًا.

وأوضحت الوزارة أن احتساب مدة الإقامة لا يكون لكل زيارة بشكل منفصل، بل يتم بطريقة تراكمية، إذ تُجمع الأيام التي يقضيها المعتمر داخل المملكة خلال جميع الزيارات التي يقوم بها خلال فترة صلاحية التأشيرة، حتى الوصول إلى الحد الأقصى المسموح به وهو 90 يومًا.

ويمنح هذا النظام حامل التأشيرة فرصة التخطيط لعدة زيارات خلال العام نفسه، بدلًا من الاكتفاء بزيارة واحدة، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية الخاصة بكل دخول جديد إلى المملكة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن الحصول على التأشيرة لا يعني السماح بأداء العمرة مباشرة، إذ يتعين على حاملها إصدار تصريح العمرة من خلال تطبيق “نسك” قبل القدوم، مع ضرورة توافق موعد التصريح مع تواريخ الباقة المعتمدة، إضافة إلى استيفاء جميع متطلبات أهلية السفر والدخول.

وبيّنت الوزارة أن الاستفادة من التأشيرة تتطلب شراء باقة خدمات من أحد مقدمي الخدمات المعتمدين ضمن منظومة “نسك” لكل زيارة، بحيث تشمل الخدمات المطلوبة للمعتمر خلال رحلته، على ألا تتجاوز مدة هذه الباقة عدد الأيام المتبقية والمتاحة ضمن رصيد التأشيرة.

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لمدد البرامج والخدمات المقدمة للمعتمرين، بما يضمن تنظيم تجربة الزائر وتقديم الخدمات وفق المعايير المعتمدة.

وفي ما يتعلق بإجراءات الزيارة الأولى، أوضحت الوزارة أن المسار يبدأ باختيار وشراء حزمة الخدمات من أحد مقدمي الباقات المتاحين عبر منظومة “نسك”، ثم تقديم طلب إصدار التأشيرة واستكمال إجراءات المعالجة لدى الجهات المختصة.

بعد ذلك، يتم التحقق من أهلية السفر قبل صعود المستفيد إلى الطائرة، وعند الوصول إلى المملكة تُسجل بيانات الدخول، كما تُحدّث البيانات عند المغادرة، بما يشمل متابعة مدة الإقامة المتبقية لحامل التأشيرة.

أما بالنسبة للزيارات اللاحقة، فيمكن لحامل التأشيرة الاستفادة منها مجددًا بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، إذ يبدأ بشراء باقة خدمات جديدة من أحد مقدمي الخدمات المعتمدين، ثم إصدار تصريح العمرة عبر تطبيق “نسك”.

بعد ذلك تُستكمل عملية التحقق من استيفاء متطلبات الدخول وأهلية السفر، قبل تسجيل بيانات الدخول والخروج وتحديث الرصيد المتبقي من مدة الإقامة المسموح بها.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن حالة التأشيرة تتوقف بعد كل مغادرة للمملكة، على أن يعاد تفعيلها للزيارة التالية بعد استكمال المتطلبات التنظيمية المطلوبة.

كما أوضحت أن التأشيرة المتعددة الدخول لا تكون متاحة للدخول خلال موسم الحج، إذ لا تُفعّل خلال الفترة الممتدة من الأول من شهر ذي القعدة حتى الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وذلك وفق التنظيمات الخاصة بموسم الحج.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مسار أوسع تتبناه السعودية لتطوير خدمات العمرة، من خلال توسيع الحلول الرقمية وتسهيل الإجراءات أمام المسلمين الراغبين في زيارة الحرمين الشريفين، مع الحفاظ على تنظيم حركة الزوار ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.