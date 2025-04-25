السعودية تطلق تحذيراً للراغبين بأداء «مناسك الحج»    

أطلقت السعودية “تحذيرا إلى الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام“، مشيرة إلى وجود “حملات حج وهمية”.

ووجهت سفارة السعودية في الجزائر “رسالة للجزائريين والمقيمين في البلاد من الجنسيات الأخرى، حذرتهم فيها مما وصفته بـ “حملات الحج الوهمية”.

وقالت السفارة إن “تلك الحملات التي يتم الإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقدم عروضا بأسعار مغرية لجذب الناس إليها”.

وحسب ما ذكرت صحيفة “الشروق” الجزائرية، قالت السفارة: “من يتبع تلك الحملات سيكون ضحية لها”، مشيرة إلى أن أداء فريضة الحج لا يتم إلا بتأشيرة حج صادرة عن الديوان الوطني للحج والعمرة أو سفارة المملكة مباشرة”.

يذكر أنه “تسببت المخالفات التي رصدتها السلطات السعودية خلال موسم الحج الماضي، في اتخاذ الرياض إجراءات مشددة لمنع تكرارها خلال موسم الحج المقبل، وأصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية بيانا، في وقت سابق، حذرت فيه الراغبين في أداء مناسك الحج من التعامل مع ما وصفته بـ “القنوات غير الرسمية”.

وقالت الوزارة إن “أداء فريضة الحج يجب أن يكون وفقا للقوانين التي تقتضي الحصول على “تأشيرة الحج” التي تصدرها الجهات المختصة في المملكة”.