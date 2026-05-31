السعودية تُطلق خطة رقمية موسعة لـ«موسم العمرة» الجديد

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن انطلاق موسم العمرة الجديد لعام 1448هـ، في إطار منظومة تنظيمية تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز كفاءة إدارة الحشود داخل الحرمين الشريفين.

وبحسب ما أوضحته الوزارة، تبدأ إجراءات إصدار تأشيرات العمرة اليوم الأحد عبر منصة “نسك” الرقمية، في خطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي الكامل في خدمات الحج والعمرة، بما يسهّل على المعتمرين إتمام إجراءاتهم إلكترونيًا دون تعقيدات ورقية.

كما بيّنت الوزارة أن السماح بدخول المعتمرين إلى مدينة مكة المكرمة يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين، ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى تنظيم تدفق الزوار وضمان انسيابية الحركة داخل المشاعر المقدسة، بما يعزز جودة التجربة الإيمانية.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتطوير آليات إدارة الحشود داخل المسجد الحرام، بما يواكب التطور التقني المتسارع في المملكة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن الأول من شهر شوال يُعد آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة ضمن هذا الموسم، في إطار تنظيم زمني دقيق يهدف إلى ضبط العمليات التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين القادمين من مختلف دول العالم.

وتعكس منصة “نسك” دورًا محوريًا في تسهيل رحلة المعتمر، من خلال تقديم خدمات إلكترونية تشمل إصدار التصاريح وتنظيم الإجراءات بشكل متكامل، ما يسهم في تقليل الوقت والجهد ورفع كفاءة الأداء داخل المنظومة.

كما تعمل هذه الإجراءات على تعزيز انسيابية الحركة داخل المسجد الحرام، وتوفير بيئة تنظيمية متطورة تساعد في تقديم تجربة روحانية أكثر سلاسة وراحة، بما ينسجم مع مستهدفات التحول الرقمي في قطاع الحج والعمرة.

هذا ويشهد قطاع الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تطورًا متسارعًا في البنية الرقمية والخدمات اللوجستية، ضمن جهود تهدف إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من المعتمرين وتقديم خدمات عالية الجودة تعتمد على الحلول التقنية الحديثة، وعلى رأسها منصة “نسك” التي أصبحت مركزًا رئيسيًا لإدارة خدمات الزوار.