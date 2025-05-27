السعودية تطلق روبوت «منارة الحرمين» لخدمة الحجاج.. تحديد موعد أول أيام شهر «ذي الحجة»

في خطوة نوعية تواكب التطور التكنولوجي وتُجسّد رؤية السعودية 2030، أعلنت المملكة إطلاق النسخة الثانية من “روبوت منارة الحرمين” داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك استعدادًا لموسم الحج الذي ينطلق في 4 يونيو ويستمر حتى 9 يونيو المقبل.

وصمم الروبوت الجديد، المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، خصيصًا لتقديم الإرشاد الديني والفقهي للحجاج والمعتمرين، ويعدّ جزءًا من استراتيجية وطنية لدمج الحلول التقنية في إدارة الحشود وتحسين تجربة الزوار الروحية والخدمية في الحرمين الشريفين.

قدرات مذهلة بـ11 لغة

يدعم “روبوت منارة الحرمين” التواصل مع الحجاج بـ11 لغة، منها العربية، والإنجليزية، والبنغالية، والماليزية، ليصل بخدماته إلى شريحة واسعة من المسلمين القادمين من مختلف أنحاء العالم.

ويتيح للمستخدمين الحصول على فتاوى دينية من قاعدة بيانات شرعية ذكية، وفي حال لم يجد الجواب ضمن المحتوى المخزن، يمكنهم التحدث مباشرة مع علماء عبر مكالمات فيديو عالية الجودة.

تصميم إسلامي وتقنيات متقدمة

صُمم الروبوت خلال ثلاثة أشهر فقط، بتعاون بين شركتي “الدرية” و”SWP”، وهو يدمج بين الجماليات الإسلامية والتكنولوجيا المتقدمة، بشاشة لمس 21 بوصة، وكاميرات دقيقة، وميكروفونات عالية الحساسية، إلى جانب نظام تنقل ذكي مدعوم بشبكة الجيل الخامس (5G).

ذكاء اصطناعي لتنظيم الحشود

إلى جانب الروبوت، نشرت السلطات السعودية حزمة من الأنظمة الذكية لإدارة الحشود، تشمل أجهزة استشعار أرضية، وقارئات إلكترونية على المداخل، وأدوات فورية لمراقبة تدفق المشاة، وتقنيات ذكاء اصطناعي لتتبع الازدحام وتوجيه الحشود بشكل تلقائي وآمن.

تحوّل رقمي في خدمة الحرمين

وأكدت رئاسة الشؤون الدينية أن “روبوت منارة الحرمين” يمثل نقلة نوعية في تقديم الفتوى، مشيرة إلى أنه يُعد “مرجعًا ذكيًا للاستفسارات الدينية”.

ويعكس هذا المشروع التوجّه المتزايد نحو توظيف التكنولوجيا لخدمة الزوار، ضمن مشروع وطني لتحديث الخدمات الدينية والاجتماعية وتعزيز كفاءة منظومة الحج والعمرة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الابتكارات السعودية، منها الكشف عن “سارة” مطلع هذا العام، كأول روبوت بشري محلي يعكس الثقافة الوطنية ويتفاعل مع الزوار، في تجسيد حقيقي لطموحات المملكة نحو مستقبل ذكي ومزدهر.

السعودية تعلن غدًا الأربعاء أول أيام شهر ذو الحجة وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أن يوم غدٍ الأربعاء، الموافق 28 مايو 2025، هو غرة شهر ذو الحجة لعام 1446 هـ، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم في عدد من مناطق الرصد الفلكي، من بينها تمير وسدير والطائف.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن يوم وقفة عرفة سيكون الخميس 5 يونيو 2025، على أن يُحتفل بعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025.

وأكدت المحكمة أن رؤية الهلال تمت بالعين المجردة من قبل لجان الترائي المعتمدة، مشيرة إلى أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر ذو القعدة.

كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليصبح غدا الأربعاء اليوم الأول من الشهر، فيما يحل عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو المقبل.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد أعلن ديوان الرئاسة ثبوت رؤية هلال ذي الحجة ثبوتا شرعيا، مساء اليوم، وبذلك يكون يوم غدٍ الأربعاء هو الأول من شهر ذي الحجة 1446هـ، الموافق 28 من شهر مايو 2025م، ويوم الجمعة 10 ذي الحجة الموافق للسادس من شهر يونيو 2025 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.