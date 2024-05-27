السعودية تطلق شركة لتعزيز الاستثمار في الفضاء

أعلنت السعودية عن “تأسيس شركة جديدة تحمل اسم “مجموعة نيو للفضاء” للاستثمار في صناعة الأقمار الاصطناعية وصناعات الفضاء الناشئة في المملكة”.

وقال صندوق الثروة السيادية في بيان: “إن المجموعة هي أول استثمار لصندوق الاستثمارات العامة يركز على صناعة الفضاء”.

وأوضح أنّ “المشروع “يهدف إلى تطوير وتعزيز العمليات الفضائية التجارية في السعودية، وتوفير حلول مبتكرة للأقمار الصناعية والفضاء محليا وعالميا”.

وأضاف البيان: “كما سيتضمن هذا الاستثمار في التوطين والتكنولوجيا والشركات الناشئة والمعرفة في قطاع الفضاء والأقمار الصناعية في السعودية، في أحدث محاولة لتعزيز جهود تنويع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط”.

وقال الرئيس المشارك للاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الصندوق عمر المهدي: “يمثل إنشاء المجموعة علامة فارقة مهمة في تطوير قطاع الأقمار الصناعية والفضاء المتنامي في المملكة العربية السعودية”.

هذا واستثمر “صندوق الاستثمارات العامة”، بشكل كبير في مجالات الرياضة والألعاب الالكترونية وما يسمى بالمشاريع السعودية الكبرى التي تشمل مدينة “نيوم” المستقبلية، كما استثمر في مجالات رفيعة ضمن شركات أجنبية بينها حصص في شركة “أوبر” للنقل التشاركي، وشركة صناعة السيارات الكهربائية “لوسيد”، وشركة ألعاب الفيديو “أكتيفيجن بليزارد”.