السعودية تطلق صندوقا بـ«مليار ريال» لتعزيز قطاع الموصلات

أطلقت السعودية صندوقا بقمية مليار ريال للاستثمار في الشركات العاملة بأشباه الموصلات.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، “تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز وتخفيز الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة لتبني هذه الصناعة”.

ووفق المعلومات، “يستهدف الصندوق الجديد، الذي سيكون تحت إشراف المركز الوطني لأشباه الموصلات، الوصول بعدد شركات القطاع العاملة في السعودية إلى 50 شركة خلال 5 إلى 6 سنوات، كما تعتزم السعودية استقطاب شركات الرقائق العالمية للعمل عبر تقديم حوافز خاصة، وتوفير التمويلات اللازمة”.

يذكر أن الخطوة السعودية جاءت مع انطلاق أعمال مُنتدى مستقبل أشباه الموصلات 2024 في نسخته الثالثة، في العاصمة الرياض.

وأكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمود الدسوقي، أن “مُنتدى مستقبل أشباه الموصلات يترجم التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، من خلال تبنّي المملكة صناعات مُتقدمة تقنياً ذات قيمة عالية للمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي”.