السعودية تطلق «هوية رقمية» للقادمين إلى أراضيها «بتأشيرة الحج»

أطلقت السعودية، “خدمة جديدة للضيوف القادمين إلى أراضيها “بتأشيرة حج”، للوصول إلى أعلى معايير الجودة في خدمتهم”.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنه “تم إطلاق خدمة الهوية الرقمية للقادمين إلى المملكة “بتأشيرة حج” هذا العام”،.

وقالت الوزارة، إن “طلاق الخدمة يأتي في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين التحول الرقمي، وتسخير التقنية لخدمة الإنسان وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.

وأوضحت الوزارة أن “الهوية الرقمية للحجاج التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارتي الخارجية، والحج والعمرة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، تمكن ضيوف الرحمن من إثبات هوياتهم إلكترونيا عبر منصتي (أبشر) و(توكلنا)، لتسهيل استخدامها في رحلتهم، ما يعزز من جودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين تجربتهم وإثرائها”.

وقالت الوزارة: “ياتي تدشين الهوية الرقمية لضيوف الرحمن، للوصول إلى أعلى معايير الجودة في خدمتهم، ومواكبة التطور في مجالات التحول الرقمي في الخدمات المقدمة لهم خلال فترة وجودهم في المملكة”.