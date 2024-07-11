السعودية تعتقل صحفيا أدلى بتصريحات عن خاشقجي.. وتركيا تتحرك

اعتقلت السلطات السعودية الصحفي التركي كورتولوش دميرباش في مدينة الطائف الأسبوع الماضي، بسبب ما قيل عن إدلائه بتصريحات حول الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018..

وعقب وقوع الحادث، أعلنت تركيا أنها تسعى للحصول على تفسير من السعودية بشأن اعتقالها الصحفي، وفقا لما ذكره مصدر دبلوماسي تركي.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم القبض على الصحفي كورتولوش دميرباش، حيث كان يغطي مباريات المنتخب التركي للشباب تحت 19 سنة، ولم يتبين على الفور ما الذي قاله دميرباش والوسيلة التي أدلى من خلالها بهذه التصريحات والمكان الذي كان فيه حينها.

وذكر مصدر دبلوماسي، أن وزارة الخارجية التركية تم إبلاغها بالأمر يوم الاثنين وطالبت على الفور السلطات السعودية بتقديم معلومات، مضيفا أن أنقرة تتابع القضية عن كثب وتبلغ أسرة دميرباش بالمستجدات.

وقال المصدر الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته لاعتبارات سياسية، أمس الأربعاء إن القنصل العام التركي في الرياض سيزور دميرباش في الحجز لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.

وتضررت العلاقات بين السعودية وتركيا بعد مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2018 وتوجيه أنقرة في ذلك الوقت اتهامات لكبار المسؤولين السعوديين، ومن بينهم ولي العهد الأمير محمد سلمان، بتدبير عملية اغتياله.

لكن العلاقات تحسنت بين القوتين الكبيرتين في الشرق الأوسط منذ عام 2021 بعدما تراجعت تركيا عن اتهام السعودية بالضلوع في جريمة القتل في إطار حملة لإصلاح العلاقات بين أنقرة وخصومها من بينهم السعودية.

وخلصت المخابرات الأميركية في عام 2021 إلى أن ولي العهد السعودي وافق على عملية لاعتقال أو اغتيال جمال خاشقجي، وهو كاتب في صحيفة واشنطن بوست. ونفت الحكومة السعودية أي ضلوع لولي العهد في الأمر وأكدت أن مقتل خاشقجي كان جريمة بشعة ارتكبتها جماعة مارقة.