السعودية تعتمد إنشاء برنامج وطني للمعادن

اعتمد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إنشاء برنامج وطني للمعادن، يرتبط بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.



وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، إن البرنامج سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاية سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى.



كما أضاف أن البرنامج مهم لتطوير البنية التحتية بالمملكة، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وسيلعب دورًا فاعلًا في دفع مسارات النمو في قطاع المعادن، واستغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها السعودية.



وأكد الوزير أن البرنامج الوطني للمعادن سيسهم في عمليات الاستكشاف.