السعودية تعلن إطلاق تحالف دولي لإقامة دولة فلسطينية

أعلنت السعودية، عن “تشكيل تحالف دولي لإقامة دولة فلسطينية وتنفيذ “حل الدولتين”، مشيرة إلى أن “تنفيذ حل الدولتين هو الحل الأمثل لكسر حلقة الصراع”.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال اجتماع وزاري في نيويورك تحت عنوان، “الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كطريق إلى سلام عادل وشامل”: “إن الاجتماع الأول لهذا التحالف سيعقد في المملكة”.

وأضاف ابن فرحان: “نيابة عن الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين، نعلن عن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين ويسرني أن أدعوكم للمشاركة في الاجتماع الأول في المملكة العربية السعودية للمساهمة في تحقيق السلام”.

وأضاف: “سنضع خطة عملية لتحقيق الأهداف المشتركة لتحقيق السلام المنشود، سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق مسار موثوق ولا رجعة فيه لسلام عادل وشامل”.

وأكد ضرورة “التحرك بشكل جماعي في اتخاذ خطوات عملية ذات أثر ملموس للدفع باتجاه الوقف الفوري للحرب، وتنفيذ حل الدولتين، وفي مقدمة ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة”.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أشار إلى أن “إقامة الدولة الفلسطينية قضية محسومة وليست موضوعا للمفاوضات، انتظار الحلول التفاوضية في فلسطين لم يعد خيارا ممكناً”.

وأكد أن “إنشاء دولة فلسطينية مستقلة هو حق أصيل وأساس للسلام، وليس نتيجة نهائية يتم التفاوض عليها في عملية سياسية مفتعلة”، واصفا تنفيذ حل الدولتين بأنه “أفضل حل لكسر حلقة صراع والمعاناة”.

واختتم ابن فرحان كلمته بالإعلان “باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين عن إطلاق تحالف دولي لتنفيذ حل الدولتين ودعا جميع الدول للانضمام إليه”.

وتطرق وزير الخارجية السعودي للقصف الإسرائيلي على لبنان وقال: “إننا نشهد في هذه الأيام تصعيداً إقليمياً خطيراً يطال الجمهورية اللبنانية الشقيقة ويقودنا إلى خطر اندلاع حرب إقليمية تهدد منطقتنا والعالم أجمع”.

هذا “وارتفع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 41.534 والجرحى 96.092 أغلبيتهم من الأطفال والنساء”.