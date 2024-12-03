السعودية تعلن إعدام مواطنين مصريين.. فمن هم وما جريمتهم؟

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، “إعدام 3 جناة يحملون الجنسية المصرية، في منطقة تبوك”.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها: “أَقدَمَ كل من تامر.ف.س، وأحمد.ع.ي، وإسلام. م.أ، مصريي الجنسية، على تهريب وتلقي وترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي”.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أضافت الوزارة أن “الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليهم، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة”.

وقالت: “أصدرت المحكمة بحقهم حكما يقضي بثبوت ما نُسب إليهم وقتلهم “تعزيرا”، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بـ”إنفاذ ما تقرر شرعا”.

وأكدت الداخلية السعودية “حرص حكومة المملكة على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاماً بحق مهربيها ومروجيها، محذرة في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن “العقاب الشرعي سيكون مصيره”.