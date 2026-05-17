السعودية تعلن رسمياً مواعيد «وقفة عرفات وعيد الأضحى» لعام 2026

أعلنت المحكمة العليا السعودية، اليوم الأحد، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، لتحدد بذلك مواعيد وقفة عرفات وعيد الأضحى للعام 2026 في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت المحكمة العليا أن يوم الاثنين 18 مايو هو أول أيام شهر ذي الحجة، فيما يكون يوم الثلاثاء 26 مايو وقفة عرفات، الذي يوافق التاسع من ذي الحجة، على أن يبدأ عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو.

وجاء هذا الإعلان بعد دعوة رسمية وجهتها المحكمة العليا إلى عموم المسلمين في المملكة لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد، مؤكدة أهمية الإبلاغ عن رؤية الهلال سواء بالعين المجردة أو باستخدام المناظير، وتوثيق الشهادة لدى أقرب محكمة مختصة.

ويأتي تحديد هذه المواعيد في إطار الإجراءات الشرعية المعتمدة في المملكة، والتي تستند إلى رؤية الهلال لتحديد بدايات الأشهر الهجرية، بما ينسجم مع المنهج الفقهي المعمول به في البلاد.

ويُعد إعلان المحكمة العليا في السعودية مرجعاً رئيسياً في تحديد مناسك الحج ومواعيد عيد الأضحى، نظراً لارتباطه المباشر بمشاعر الحج في مكة المكرمة، حيث يتوافد ملايين المسلمين سنوياً لأداء الفريضة.

كما تعتمد العديد من الدول الإسلامية إعلان المملكة كمرجع أساسي في تحديد بداية ذي الحجة ومواعيد العيد، نظراً لارتباطه المباشر بموسم الحج.

ويشهد يوم وقفة عرفات ذروة مناسك الحج، حيث يقف الحجاج على صعيد عرفات في أهم ركن من أركان الحج، قبل بدء أيام النحر والاحتفال بعيد الأضحى في مختلف الدول الإسلامية.