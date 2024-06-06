السعودية تعلن زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط

أعلنت السعودية أنها “ستزيد طاقتها الإنتاجية من النفط الخام في السنوات الثلاث المقبلة”.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في كلمة له خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: “في البداية خفضنا إنتاج النفط من 13 مليون برميل يوميا إلى 12 مليونا، لكن لدينا خطط لزيادة الإنتاج، وستحدث هذه الزيادة في 2026، ثم في 2027 ستكون هناك زيادة تدريجية”.

وأضاف وزير الطاقة السعودي أن “المملكة ستعود بعد ذلك إلى مستويات الإنتاج البالغة 12-13 مليون برميل يوميا”، وأشار إلى أن “السعودية لديها كذلك خطط لزيادة قدراتها على تصدير النفط”.

هذا وكانت مجموعة “أوبك+” قررت قبل أيام التخلي عن بعض من تخفيضات الإنتاج الطوعية على نحو تدريجي اعتبارا من نهاية الربع الثالث من هذا العام، وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 – 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.