السعودية تعلن شروط وضوابط «حجاج الداخل»

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، الإثنين، عن الاشتراطات الخاصة بحجاج الداخل لموسم الحج المقبل، والتي تضمنت مجموعة من الضوابط والإجراءات التنظيمية.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة “عكاظ” المحلية، أن الأولوية في التسجيل ستمنح لمن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج، مع استثناء المحرم من هذا الشرط.

كما اشترطت أن تكون البطاقة الوطنية أو الإقامة سارية المفعول حتى العاشر من شهر ذي الحجة الهجري.

وفيما يخص الإجراءات التنظيمية، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية، والتقيد بالمواعيد المحددة للتنقل بين المشاعر، وتعليمات الحافلات ومواقع التجمع والمبيت.

وأكدت على أهمية طباعة تصريح الحج عبر بوابة “نسك”، مع “إبراز رمز الاستجابة السريعة (QR Code) بوضوح والاحتفاظ به طوال فترة أداء المناسك”.

وفيما يتعلق بآلية التسجيل، أوضحت الوزارة أنه سيتم عبر باقة موحدة تتيح إضافة مرافقين بحد أقصى 14 شخصاً.

وشددت على ضرورة إدخال بيانات صحيحة ودقيقة، محذرة من أن تقديم معلومات خاطئة قد يعرض سلامة مقدم الطلب والآخرين للخطر.

ومن الشروط الأساسية التي أكدت عليها الوزارة، الحجز المسبق والالتزام بكافة التعليمات، مع التنبيه بأن أي خطأ في البيانات أو مخالفة للشروط قد يؤدي إلى إلغاء الحجز.

وفي حالة الحجز أو التأخر في استكمال المعلومات، أو ثبوت تكرار الحجز، أو حدوث ازدواجية، يتم الإلغاء.

كما نبهت إلى عدم إمكانية استرداد المبالغ المدفوعة بعد بدء تنفيذ برنامج الحج.