السعودية.. تعلن مقتل ثاني جندي لها على حدود اليمن

هذا الجندي هو الثاني الذي تعلن السعودية عن مقتله على الحدود مع اليمن في أقل من أسبوع. [إنترنت]

اعترفَ المتحدثُ باسم تحالف العدوان السعودي “تركي المالكي” بفقدانِ أفرادِ طاقمِ الطائرة تورنيدو التي أسقَطتْها الدفاعاتُ الجويةُ اليمنية في اجواءِ محافظةِ الجوف.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن الملك سلمان بن عبد العزيز قدم مساء السبت تعازيه لأسرة وكيل رقيب هزاع بن يحيى هزاع زربان، الذي قتل “أثناء أدائه واجبه على الحد الجنوبي، في منطقة جازان”.

ويعد هذا الجندي هو الثاني الذي تعلن السعودية عن مقتله على الحدود مع اليمن في أقل من أسبوع.

والاثنين الماضي، أفادت الوكالة أنه تم نقل التعازي إلى ذوي العريف موسى بن محمد مهدي دهل، من منسوبي حرس الحدود الذي قتل بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

ولم تتطرق الوكالة إلى ملابسات مقتل الجنديين، غير أن جماعة الحوثي تعلن بشكل معتاد مقتل وجرح جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود اليمنية.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

ومنذ آذار/ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

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