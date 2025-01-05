السعودية تعلن وفاة والدة «الوليد بن طلال بن عبد العزيز»

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء امس السبت، وفاة منى الصلح، والدة الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي السعودي بيان جاء فيه: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود”.

وأضاف البيان: “سيصلى عليها، اليوم الأحد الموافق 5 رجب 1446 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”.

وختم الديوان الملكي بيانه: “تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

يذكر أن منى الصلح، هي “ابنة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رياض الصلح والزوجة السابقة لطلال بن عبد العزيز آل سعود، رزقت بثلاثة أولاد: الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، خالد بن طلال وهو أصغر أولاد منى، والأميرة ريما بنت طلال، وكانت منى الصلح الزوجة الثانية لطلال، ودام زواجهما 14 عاما، إلى أن انفصلا من دون إعلان الأسباب”.

{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي}



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى والدتنا الغالية الأميرة منى رياض الصلح -رحمها الله وغفر لها- والدة صاحب السمو الملكي… https://t.co/lBuE43Ad9p — عبدالعزيز بن طلال (@AAzizTalal) January 4, 2025

والوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، (ولد 1374هـ/1955م)، وهو حفيد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ورجل أعمال يعد من كبار المستثمرين على مستوى العالم، يرأس مجلس إدارة كل من: شركة المملكة القابضة التي أسسها، ومؤسسة الوليد للإنسانية، ومجموعة روتانا.