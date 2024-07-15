السعودية.. تعويضات مادية بسبب انقطاع الكهرباء (صورة)

قالت صحيفة “عكاظ” السعودية، إن سكان محافظة سعودية حصلوا على تعويضات مادية، جراء انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم.

وقالت الصحيفة، “إن المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي يومي الجمعة والسبت في محافظة “شرورة”، جنوبي المملكة، تلقوا رسائل هاتفية تفيد بحصولهم على تعويض مادي”.

ونشرت الصحيفة صورة لإحدى تلك الرسائل النصية، جاء فيها أن “الشركة السعودية للكهرباء “تعتذر عن انقطاع الخدمة الكهربائية يوم الجمعة 6 محرم، الموافق 12 يوليو 2024″، ووفقا للرسالة، فقد حصل المشترك على تعويض يقدر بألفي ريال، أي ما يعادل 533 دولارا أميركيا، وسيضاف ذلك التعويض المادي كرصيد لكل مشترك في حسابه لدى شركة الكهرباء”.

وقدم مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء في بيان، “اعتذاره لجميع المستهلكين عن التأخر في إعادة الخدمة الكهربائية، وأكد إعادة الخدمة للمستهلكين كافة”، و”قرر البدء في إجراء تحقيق عاجل بإشراف الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء؛ للوقوف على أسباب الانقطاع، وتحديد أي تقصير أو إهمال أدى للتأخر في إعادة الخدمة”، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين وعدم التهاون في هذا الأمر”.

هذا وكان وزير الطاقة السعودي، أكّد أنّ “بلاده تعتزم استثمار أكثر من تريليون ريال سعودي (266 مليار دولار) لإنتاج كهرباء أنظف وتوسيع شبكة الكهرباء في المملكة الخليجية الغنية بالنفط.”.