السعودية تقدم «150 مليون دولار» لدعم اليمن.. وفاة الرئيس السابق

أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم دعم جديد لليمن يتمثل في مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار، مخصص لتغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في عدد من المحافظات اليمنية، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الخدمات الأساسية.

وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في تدوينة عبر منصة “إكس”، إن هذا الدعم جاء بمتابعة من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وبموافقة على تقديم منحة عاجلة للحكومة اليمنية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأوضح أن المنحة تهدف إلى توفير احتياجات تشغيل محطات الكهرباء من الديزل والمازوت، بما يسهم في تحسين استقرار خدمة الكهرباء في مختلف المناطق اليمنية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة خلال الفترة الحالية.

وأضاف السفير أن هذا الدعم يأتي امتدادًا لجهود المملكة المستمرة في مساندة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته الإنسانية، إلى جانب دعم استقرار الخدمات الأساسية وتعزيز مقومات التنمية في البلاد.

ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار أزمة الكهرباء في اليمن، حيث تعاني العديد من المحافظات من انقطاعات متكررة ونقص حاد في الوقود، نتيجة تداعيات الصراع المستمر منذ سنوات والذي أثر بشكل مباشر على البنية التحتية والخدمات العامة.

وتشير هذه الخطوة إلى استمرار الدور السعودي في دعم القطاعات الحيوية في اليمن، ضمن حزم مساعدات اقتصادية وإنسانية وتنموية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة.

ها ويعيش اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، إذ أدى الصراع المستمر منذ عام 2014 إلى تدهور واسع في الخدمات العامة، خاصة الكهرباء والصحة والمياه، مع اعتماد كبير على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات.

وتواصل المملكة العربية السعودية تقديم دعم متعدد الأوجه للحكومة اليمنية، يشمل الجوانب الإنسانية والتنموية والاقتصادية، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

مصادر إعلامية: وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في الرياض دون تأكيد رسمي

أفادت تقارير إعلامية غير رسمية، اليوم الخميس، بوفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي عن عمر ناهز 81 عامًا، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، وفق ما نقلته مصادر إعلامية متعددة.

ويُعد هادي من أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ اليمن الحديث، حيث شغل منصب نائب رئيس الجمهورية بين عامي 1994 و2012، كما تولى منصب وزير الدفاع ومحافظ عدن خلال مسيرته السياسية.

وفي عام 2012، تولى رئاسة اليمن عبر انتخابات توافقية غير تنافسية جاءت ضمن المبادرة الخليجية، والتي هدفت إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بعد احتجاجات واسعة شهدتها البلاد.

وخلال فترة حكمه، واجه اليمن واحدة من أكثر المراحل تعقيدًا في تاريخه الحديث، بعد اندلاع الحرب الأهلية عقب سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء عام 2014، وتوسع النزاع لاحقًا ليشمل مناطق واسعة من البلاد.

وفي أبريل 2022، نقل هادي كامل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، لتنتهي بذلك مرحلة حكمه التي امتدت لنحو عقد من الزمن، قضى جزءًا كبيرًا منها في العاصمة السعودية الرياض.

وتشير معلومات سابقة إلى معاناته من مشكلات صحية مزمنة في القلب منذ عام 2011، وخضوعه لفحوصات طبية دورية خارج اليمن، من بينها الولايات المتحدة.

ورغم الانتشار الواسع للخبر عبر وسائل إعلام وحسابات إخبارية، لم يصدر حتى اللحظة أي تأكيد رسمي من الرئاسة اليمنية أو مجلس القيادة الرئاسي، كما لم تعلن السلطات السعودية أي تفاصيل بهذا الشأن.