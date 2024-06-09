السعودية تكشف سبب إبعاد 300 ألف شخص من مكة!

أبعدت السعودية من مكة أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، قبل أسبوع من بدء مناسكه.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، “من بين من تم إبعادهم في الأيام الأخيرة من مكة 153.998 أجنبيا جاؤوا بتأشيرات سياحية بدلا من تأشيرات الحج، كما أبعدت السلطات 171.587 آخرين يقيمون في المملكة العربية السعودية لكنهم ليسوا من سكان مكة وليست لديهم تصاريح الحج”.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، “إن الأمن العام ضبط خلال الفترة الماضية (140) حملة حج وهمية و(64) ناقلًا مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج وإعادة (97,664) مركبة مخالفة وإعادة (171,587) مقيمًا من غير المقيمين بمكة المكرمة و(4,032) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح) و(6,105) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بينما بلغ حاملو تأشيرات الزيارة لغرض (153,998)”.

وكشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، “أن غالبية حجاج الداخل حصلوا على التطعيمات اللازمة، وأصدرت تنويها “لبقية حجاج موسم حج 1445هـ للمسارعة بالحصول على لقاح الحمى الشوكية النيسيرية، تفاديا لإلغاء تصاريحهم”.

وأضافت: “استوفى 90% من حجاج الداخل الاشتراطات الصحية الوقائية المتعلقة بتلقي اللقاحات اللازمة، فيما امتنع عدد محدود من حجاج الداخل عن تلقي اللقاح، مما أدى لإلغاء تصاريح الحج الخاصة بهم”.

وكان النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، وجه تحذيرات بشأن أمن الحج والحجاج، وقال “إنه “خط أحمر”، وإنه لا حج دون تصريح، وإن النيابة العامة ستطبق العقوبات الصارمة على المخالفين”.

وقال الشيخ سعود المعجب في لقاء مع قناة “الإخبارية” السعودية: “النيابة العامة استعدت لخدمة حجاج بيت الله الحرام بالحرص على إنجاز القضايا التي تتعلق بالحجاج وضمان حقوقهم، وشعارنا هو (العدالة الناجزة)”.

وأضاف النائب العام السعودي: “سنقوم بتطبيق الأنظمة على الحملات المقصرة في تأدية دورها تجاه حجاج بيت الله الحرام، وسنطبق النظام والعقوبات الصارمة على كل من يحج بلا تصريح”.

وشدد النائب العام السعودي: “نقول دائما إن أمن الحجاج مسؤوليتنا جميعا، وأيضا لا نرضى أن يتم التعدي على الحجاج، أو إدخال أمور لا تليق بالحجاج، ونقول إن سلامة وأمن الحجاج خط أحمر لا يمكن التعدي عليه، وبإذن الله تؤدي النيابة العامة دورها في ذلك”.

وأضاف الشيخ سعود المعجب: “سنطبق النظام والعقوبات الصارمة على كل من يتعدى أو يحج بدون تصريح، وهناك تشديد في هذا الموضوع، وهذا من أجل خدمة وسلامة وأمن الحجاج، ولا شك أن من يحج بلا تصريح مخالف وعليه إثم في ذلك، ولا يجوز أن يحج بدون تصريح، لما فيه من مصلحة من أجل الحجاج ومن أجل أداء النسك بيسر وسهولة”.

هذا ومنذ السبت الماضي، وصل أكثر من 1.3 مليون شخص مسجل إلى السعودية لأداء فريضة الحج، وعلى مر العقود، وقعت حوادث عدة خلال موسم الحج راح ضحيتها المئات بسبب تدافع خلال الرجم أو في الأماكن الضيقة، وكان آخرها في عام 2015، حين تسبب تدافع أثناء شعائر رمي الجمرات في منى بوفاة نحو 2300 من الحجيج.