السعودية تلغي «إجازتي الخريف والشتاء» في بعض المدارس.. فما السبب؟

أعلنت وزارة التعليم في السعودية، “أن الدوام المدرسي في إجازتي الخريف والشتاء سيكون إلزاميا في بعض المدارس “التي يثبت انخفاض الكفاءة وجودة التعليم فيها”.

وبحسب صحيفة “المدينة” السعودية، “قررت الوزارة تخصيص برامج تطوير مهني لرفع جودة الأداء التدريسي للمعلمين والمشرفين التربويين الداعمين للمدارس التي لم يحقق طلابها الحد الأدنى من الإتقان في نواتج التعلُّم”.

فيما ذكرت صحيفة “عكاظ”، “أن وزارة التعليم السعودية أصدرت تعليمات صارمة لجهة عدم التهاون مع الطلاب المتحرشين والمبتزين، بحيث قد يصل الأمر إلى إحالتهم إلى الجهات الأمنية”.

ووفقا للصحيفة، فإن “التمتع بإجازات الشتاء والخريف سيكون متاحًا للمدارس التي “اجتاز طلابها الحد المناسب من الإتقان ونواتج التعلم”.

يذكر أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى “زيادة جودة التعليم في كافة مراحل التعليم العام، وتلافي أي قصور في المدارس”.