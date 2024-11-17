السعودية تمنع استخدام رموز وشعارات الدول تجارياً

أصدر وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، قرارًا “يمنع الاستخدام التجاري للرموز والشعارات الوطنية الخاصة بالدول الأخرى، بالإضافة إلى منع الرموز والشعارات الدينية”.

وحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، “فإن ذلك القرار يهدف إلى “حماية هذه الرموز من الإساءة أو سوء الاستخدام في الأنشطة التجارية”.

وأوضح القرار “أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وفقًا لأحكام لائحة الجزاءات المتعلقة بالمخالفات البلدية، وستواجه المؤسسات التي تستخدم هذه الرموز والشعارات لأغراض تجارية عقوبات، وفقا للائحة”.

وبحسب الصحيفة، “يبدأ العمل بالقرار بعد مرور 90 يوما على نشره في الصحيفة الرسمية، مما يمنح المنشآت التجارية فترة زمنية كافية للتكيف مع المتطلبات الجديدة وتعديل سياساتها بما يتماشى مع اللوائح”.

هذا وكانت وزارة التجارة السعودية، أعلنت في وقت سابق، “منع استخدام علم المملكة الذي يتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد، بالإضافة إلى شعار الدولة (السيفين والنخلة)، وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم، في التعاملات التجارية مثل المطبوعات، والسلع، والمنتجات، والنشرات الإعلامية، الإهداءات الخاصة، وغيرها من الأغراض التجارية”.