السعودية.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 مدانين في قضايا كبرى

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة يحملون الجنسية المصرية ومواطن سعودي، وذلك بعد إدانتهم بتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل المملكة.

وذكر بيان الوزارة أن المدانين هم: سعيد سليمان صالح دخيل، وأحمد غريب سليمان محمد، وخالد صالح سالم صالح (جميعهم مصريون)، إضافة إلى عواد بن مسلم بن سليمان الذيباني (سعودي)، حيث ثبت تورطهم في تهريب أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدر إلى المملكة، وتلقي الكميات المهربة.

وأضاف البيان أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الجناة، وأُحيلوا إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت بحقهم أحكاماً تقضي بثبوت التهم المنسوبة إليهم، والحكم عليهم بالقتل تعزيراً.

وبعد تأييد الأحكام من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ الحكم يوم السبت 3 محرم 1447هـ، الموافق 28 يونيو 2025، في منطقة تبوك.

وشددت وزارة الداخلية على التزام المملكة بمواجهة آفة المخدرات بكل حزم، مؤكدة أن العقوبات الشرعية ستطال كل من يثبت تورطه في تهريب أو ترويج المواد المخدرة لما تشكله من تهديد لأمن المجتمع وسلامة أفراد