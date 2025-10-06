السعودية توسّع تسهيلات العمرة لتشمل «جميع حاملي التأشيرات»

أكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أن جميع القادمين إلى البلاد بمختلف أنواع التأشيرات بات بإمكانهم أداء مناسك العمرة خلال فترة إقامتهم، في خطوة تعكس استمرار جهود المملكة لتيسير وصول المسلمين من مختلف أنحاء العالم إلى الأراضي المقدسة وتوسيع نطاق الخدمات الدينية المقدمة لهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن القرار يشمل جميع أنواع التأشيرات، بما في ذلك تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية، وتأشيرة السياحة الإلكترونية، وتأشيرة العبور (الترانزيت)، وتأشيرة العمل، إلى جانب بقية أنواع التأشيرات الأخرى التي تخوّل صاحبها دخول المملكة.

وأشارت إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن إطار سياسة الانفتاح والتسهيل التي تنتهجها السعودية في إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربة الحج والعمرة من جميع الجوانب التنظيمية والرقمية.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن تطوير منصة “نسك عمرة” الإلكترونية، التي تمكّن الراغبين في أداء العمرة من إصدار تصريحهم بشكل مباشر عبر الإنترنت، دون الحاجة لمراجعة المكاتب أو الجهات الوسيطة. وتتيح المنصة للمستخدمين اختيار الباقات المناسبة، وحجز الخدمات المتكاملة، وانتقاء المواعيد المرغوبة بسهولة تامة، في تجربة رقمية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة التجربة الدينية والروحانية للمعتمرين.

كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المملكة المستمرة لتبسيط الإجراءات وتمكين أكبر عدد من المسلمين من أداء العمرة في أجواء من الراحة والأمان والطمأنينة، بما يواكب التحول الرقمي الشامل الذي تشهده منظومة خدمات الحج والعمرة.

وتُعد مبادرة فتح أداء العمرة لحاملي مختلف التأشيرات جزءاً من برنامج “خدمة ضيوف الرحمن”، أحد أبرز برامج رؤية السعودية 2030، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين إلى أكثر من 30 مليون معتمر سنوياً، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة روحية عالمية.

🔹 المنصة الرقمية “نسك عمرة”

توفر واجهة موحدة لحجز الرحلات الجوية والفنادق وخدمات النقل داخل المملكة.

تمكّن المعتمرين من التعرف على الأنشطة الدينية والثقافية المتاحة في مكة والمدينة.

تتيح إمكانية تتبع الطلبات إلكترونياً وإصدار التصاريح بسرعة قياسية.