السعودية توضح موقفها من الطائرات المثيرة لـ«شبهات» دولية

نفت شركة الخطوط الجوية السعودية أي علاقة لها بطائرات من طراز “بوينغ 777-200” تم تداول أنباء بشأن ارتباطها بكيانات خاضعة للعقوبات، مؤكدة أنها لم تعد تملك أو تشغل تلك الطائرات منذ بيعها قبل ثلاث سنوات.

وقالت الشركة في بيان رسمي، السبت، إنها تابعت ما تم تداوله في وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول مزاعم تتعلق بتسليم طائرات كانت مملوكة لها إلى أحد الكيانات الخاضعة للعقوبات، مشددة على نفي أي صلة حالية بتلك الطائرات.

وأوضحت الخطوط الجوية السعودية أنها أتمت عملية بيع الطائرات بتاريخ 7 يونيو 2023 إلى شركة أخرى مسجلة خارج المملكة، ضمن أطر تجارية وقانونية نظامية معمول بها في صفقات بيع الطائرات، دون الكشف عن هوية الجهة المشترية.

وأكدت الشركة أن أي علاقة تشغيلية أو تجارية بها بالطائرات المشار إليها قد انتهت بالكامل منذ تاريخ البيع، مشددة على عدم مسؤوليتها عن أي استخدام لاحق لها بعد انتقال الملكية إلى الجهة الجديدة.

وجاء هذا التوضيح عقب تداول تقارير إعلامية تحدثت عن شراء إيران خمس طائرات من طراز “بوينغ 777” كانت مملوكة سابقًا للخطوط الجوية السعودية، مع الإشارة إلى خضوعها لاحقًا لأعمال صيانة وتجديد داخل إيران، وهو ما دفع الشركة إلى إصدار بيان رسمي ينفي تلك الادعاءات.

وتأتي هذه التطورات في ظل حساسية ملف العقوبات الدولية المفروضة على بعض الكيانات والدول، وما يرافقه من تدقيق واسع في صفقات بيع وإعادة تشغيل الطائرات المدنية، خصوصًا تلك التي تنتقل ملكيتها عبر شركات وسيطة في أسواق الطيران العالمية.

هذا ويشهد قطاع الطيران المدني عالميًا رقابة مشددة فيما يتعلق ببيع وإعادة تشغيل الطائرات المستعملة، خاصة في ظل العقوبات الدولية التي تؤثر على حركة الأصول الجوية، ما يجعل أي عمليات نقل ملكية أو إعادة تشغيل عرضة لتدقيق إعلامي وقانوني واسع.