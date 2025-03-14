السعودية.. توفير خدمة هي الأولى من نوعها في «الحرم المكي»

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، “عن توفير عربتين للتحلل من النسك مخصصتين للنساء لأول مرة، وذلك بجوار باب المروة”.

وبحسب وكالة “واس”، أوضحت الهيئة أن “هاتين العربتين تراعيان الخصوصية الكاملة لضيفة الرحمن من خلال تجهيز كل عربة بكادر عمل نسائي كامل للتنظيم وتقديم الخدمة، حيث يعمل فريق متخصص يشمل موظفة تنظيم مختصة، مقدمة خدمة محترفة، وعاملة نظافة لضمان أعلى مستويات النظافة والتعقيم، وتعد هذه الخدمة ضمن مبادرة نوعية أطلقتها الهيئة مطلع شهر رمضان للتحلل من النسك “قص الشعر”.

وبينت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، “أنها تواصل مساعيها لتقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما من شأنه تعزيز تجربة قاصدي الحرمين الشريفين بمختلف فئاتهم”.