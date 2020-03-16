السعودية.. توقعات بارتفاع إصابات كورونا ودعوة للالتزام بالحجر المنزلي

بلغ العدد الإجمالي للإصابات في السعودية 118. [رويترز]

قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، إنه يأمل أن يبقى المواطنون في بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الربيعة قوله، خلال مؤتمر صحفي، إن تعليق العمل في القطاع الخاص قيد الدراسة، متوقعا تزايد عدد الإصابات بكورونا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الكل مسؤول في الالتزام بالبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.

وأكد الوزير أن السلطات السعودية مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيرسو كورونا الجديد، مطالبا جميع المواطنين والمقيمين في البلاد بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة.

وأشار الربيعة إلى تعافي 3 حالات جديدة أصيبت بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 6 أشخاص، مشيرا إلى أن هناك 18 جهة حكومية تقيم تطورات الأوضاع بشكل يومي، مؤكدا الالتزام بالشفافية حول تطورات الوباء.

يأتي ذلك في حين، أعلنت وزارة الصحة السعودية مساء الأحد، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث بلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 118.

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