السعودية.. توقيف نحو مئتي متهماً بالفساد خلال موسم الحج

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) 155 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، خلال موسم الحج، وحققت مع 382 مشتبهاً به.

وباشرت الهيئة، وضمن اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (924) جولة رقابية و(9623) جولة رقابية بالمشاعر المقدسة والجهات الخدمية خلال موسم الحج، التحقيق مع (382) مشتبهاً به من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، العدل، التعليم، الصحة، التجارة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والثقافة) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وقررت إيقاف (155) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، التزوير، غسل الأموال).

وأشارت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

ودعت «نزاهة» إلى حماية المال العام والحفاظ عليه، من خلال المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فسادٍ مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الرسمية عبر قنواتها المتاحة.